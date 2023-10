Tor San Lorenzo: approvato il progetto per la sicurezza del territorio

“Questa mattina la Giunta ha approvato un progetto per la sicurezza che ci permetterà di ampliare ed innovare il sistema di video sorveglianza per siti strategici del territorio, un progetto che ci permetterà di collegare il sistema di videosorveglianza al Centro di controllo presso la sede della polizia locale di Ardea e di perseguire le finalità di prevenzione e contrasto alla criminalità. Un progetto che verrà presentato in Regione e che se approvato porterà ad Ardea 261,000,00 €. A seguito di una profonda analisi come Delegato di Tor San Lorenzo in collaborazione con il Sindaco, la Polizia locale e Servizi Sociali e gli uffici tutti, analizzando la situazione di emergenza del nostro territorio ed in particolare gli allarmi lanciati dalla popolazione e dai commercianti di Tor San Lorenzo, si è convenuto di installare per la sicurezza dei nostri Cittadini delle telecamere di ultima generazione in aggiunta a quelle già esistenti. Da tempo questa amministrazione si è attivata per avviare un sistema integrato di controlli, al fine di rendere il territorio più sicuro”.

Delegato Tor San Lorenzo

Antonella Cofano