Tony Effe spegne le polemiche di Capodanno: il bellissimo gesto

Tony Effe spegne le polemiche così: dopo Capodanno arriva il gesto bellissimo a sorpresa, ed ora è pronto a Sanremo.

Dopo il dissing con Fedez e i continui botta e risposta tra post e canzoni, Tony Effe continua ad essere uno dei cantanti più discussi del momento. La recente “frecciatina” a Belve della sua ex Taylor Mega e le polemiche dopo il ritiro del suo invito al concerto di Capodanno non hanno scosso il trapper, che continua a fare musica e ad ottenere ancora più seguito.

In fretta e furia, dopo quanto successo, Tony Effe ha organizzato il suo concerto al Palaeur di Roma: i biglietti, con prezzi calmierati, sono andati subito sold out e l’evento si è rivelato un vero e proprio successone. Sotto al palco anche la fidanzata Giulia De Lellis, con cui ha festeggiato a mezzanotte e che potrebbe ritrovare proprio a Sanremo come inviata del PrimaFestival.

Ora il trapper punta dritto alla kermesse musicale più attesa dell’anno, pronto a prendersi la scena anche sul palco dell’Ariston; tra accuse e polemiche, comunque, Tony Effe ha deciso di sorprendere tutti con un gesto veramente bellissimo, reso noto dall’Adkronos in queste ultime ore.

Tony Effe, addio polemiche: il gesto dopo il concerto di Capodanno è veramente bellissimo

Come riportato da AdnKronos, Tony Effe (al secolo Nicolò Rapisarda) ha deciso di devolvere tutto il ricavato del suo concerto al Palaeur di Roma in beneficienza. Tolti IVA e SIAE, quindi, l’incasso andrà interamente alla Croce Rossa Italiana, per sostenere “progetti educativi per i giovani”.

La donazione risponde in maniera decisa alle polemiche dopo l’esclusione al concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma e le critiche ai suoi testi; il sold out fatto al Palaeur servirà ora per finanziare l’attività della Croce Rossa Italiana e contribuiranno, di fatto, alla crescita di tanti giovani coltivando valori come rispetto e solidarietà.

Un gesto davvero molto bello e apprezzato, che proietta il trapper direttamente a Sanremo; c’è tanta curiosità nel vedere la sua performance sul palco dell’Ariston e tutto fa pensare che Tony Effe possa ancora sorprendere, magari portando un brano diverso rispetto al suo classico stile. Staremo a vedere, ma intanto nonostante le polemiche il cantante romano acquista sempre più popolarità e, tra musica e vita privata, continua a vivere un momento davvero magico.