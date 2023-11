Tigotà è il nuovo Title Sponsor dei Campionati di Pallavolo Serie A Femminile

La Lega Pallavolo Serie A Femminile, insieme a Master Group Sport, è lieta di annunciare che il brand Tigotà sarà il nuovo Title Sponsor dei Campionati di “Serie A1 Tigotà” e “Serie A2 Tigotà” per il resto della stagione 2023-24 e per tutta la stagione 2024-25. Il marchio, che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, è presente in gran parte del territorio nazionale e ha deciso di unirsi al movimento della pallavolo femminile grazie al supporto dell’advisor di Lega, Master Group Sport.

Il commento del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris: “Siamo felici che un brand del calibro di Tigotà abbia deciso di accompagnare i Campionati di Serie A. La pallavolo femminile è in costante crescita, come dimostrano gli storici traguardi raggiunti nelle ultime stagioni, dal record di spettatori in Finale di Coppa Italia all’Unipol Arena di Bologna e in Supercoppa al Modigliani Forum di Livorno fino a quello di partecipanti ad una partita di campionato in occasione dell’incontro del Mediolanum Forum di Assago tra Milano e Conegliano. L’eccellenza delle nostre competizioni è in grado di attirare sponsor di qualità, che decidono di unirsi alla Lega Pallavolo Serie A Femminile per i valori che trasmettiamo in campo e sugli spalti, in grado di coinvolgere famiglie e persone di tutte le età. Valori come lealtà e rispetto, propri di Gottardo S.p.a., l’azienda proprietaria del brand Tigotà e che in poco più di 50 anni si è affermata sul territorio nazionale con oltre 700 punti vendita e più di 5000 dipendenti, che ogni settimana accolgono più di un milione di clienti. Siamo certi che insieme a Tigotà daremo la possibilità ad ancora più famiglie di entrare nel nostro mondo, proseguendo nel percorso di crescita per raggiungere nuovi traguardi”.

Le dichiarazioni del Responsabile Marketing Marco Scattolin: “Lealtà, rispetto per l’avversario e valorizzazione del talento sono alla base della nostra concezione di sport: siamo pertanto orgogliosi di essere il nuovo Title Sponsor dei Campionati di Serie A1 e A2 della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Per la stagione in corso, e per l’intera stagione 2024-2025, saremo al fianco della LVF e quindi di tutte le squadre dei campionati A1 e A2. La nostra presenza all’interno dei palazzetti sarà finalizzata a dare visibilità e forza a un sistema valoriale in cui ci riconosciamo; valori e principi che vengono rappresentati in modo esemplare non solo dalle organizzazioni sportive, ma anche da tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport. A conferma di un movimento sano e virtuoso, che esprime il valore del talento femminile. Grazie a questa collaborazione avremo la possibilità di rafforzare la nostra campagna “play fair, feel good” per promuovere e sostenere gli atteggiamenti corretti, inclusivi, rispettosi e leali nello sport e nella quotidianità. Campagna che vedrà il coinvolgimento di circa 200 scuole primarie e che trova nella Lega Volley Femminile un partner di prim’ordine”.

Una partnership prestigiosa, nata in collaborazione con Master Group Sport, che da oltre dodici anni è impegnata al fianco della Lega Pallavolo Serie A Femminile nella promozione del movimento: “Siamo orgogliosi di avere portato a bordo della pallavolo femminile un’azienda come Tigotà, una realtà solida, dinamica e in continua crescita che sposa appieno tutti i valori positivi che il movimento incarna” – ha dichiarato Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport. “Siamo certi di poter compiere insieme un bellissimo percorso per cui tutto il movimento ne trarrà grandi benefici”.

L’essere Title Sponsor garantirà a Tigotà la presenza del logo congiunto nei Campionati “Serie A1 Tigotà” e “Serie A2 Tigotà”, la visibilità on site negli oltre 30 palazzetti e su tutte le principali piattaforme media tradizionali online e broadcaster (RAI, SKY, Volleyball TV), oltre a una serie di diverse opportunità con l’obiettivo di promuovere valori importanti e stili di vita sani.