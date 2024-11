The Voice Kids, Antonella Clerici in lacrime: Maria Sofia vola in finale

Antonella Clerici, conduttrice del programma The Voice Kids, non è riuscita a trattenere le lacrime dopo l’esibizione di Maria Sofia.

Il palcoscenico di The Voice Kids si è illuminato nuovamente sotto la guida esperta di Antonella Clerici, che ha condotto il secondo appuntamento del celebre talent show dedicato ai giovani talenti della musica.

La serata è stata caratterizzata dalla presenza dei quattro coach dell’edizione: Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio, pronti a scoprire e guidare le nuove stelle della musica.

The Voice Kids, Maria Sofia in finale

La giovane Maria Sofia, appena tredicenne, ha aperto le danze con una performance che ha lasciato tutti a bocca aperta. La sua passione per la musica risale ai suoi primissimi anni di vita quando rimase incantata davanti al televisore guardando l’opera lirica Cavalleria Rusticana. Idolatrando Maria Callas, Maria Sofia ha scelto per la sua esibizione una canzone tratta da C’era una volta il West di Ennio Morricone. Il risultato? Ha fatto girare tutte le sedie dei coach ed emozionare profondamente Antonella Clerici.

L’esibizione di Maria Sofia non solo ha conquistato il pubblico e i coach ma ha anche spinto Gigi D’Alessio a compiere un gesto significativo: mandarla direttamente in finale. Questa decisione ha strappato la giovane cantante dalle potenziali scelte degli altri coach che avrebbero voluto averla nei loro team. Loredana Bertè non ha nascosto il suo entusiasmo per la scelta fatta da Gigi, sottolineando come lui abbia realmente scelto una ragazza eccezionale.

Maria Sofia non nasconde la sua ammirazione per Maria Callas e sogna un giorno di poter seguire le sue orme sui palchi più prestigiosi del mondo. La sua performance su note di Morricone è stata talmente toccante che Gigi D’Alessio non ha esitato a mandarla in finale immediatamente. Durante i momenti successivi alla sua esibizione, Gigi si è avvicinato alla giovane cantante elogiandola con parole commoventi: “Negli occhi hai il colore del mare e hai un cuore che è arrivato a tutti”.

The Voice Kids si conferma non solo come un talent show ma come un vero e proprio viaggio emotivo sia per i partecipanti sia per chi segue da casa. Oltre al pulsante per mandare direttamente in finale i concorrenti più meritevoli, c’è anche quello con cui si può bloccare un coach in particolare durante le selezioni delle squadre – aggiungendo così strategia alla competizione – senza dimenticare il microfono della vergogna attivabile quando nessun coach decide di girarsi.