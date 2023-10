The Silence Between Us – è uscito il video di “Bones”

Terza release del 2023 per la band padovana che va a completare l’arco narrativo iniziato con i due singoli precedenti. Dopo aver toccato i temi del suicidio e della depressione con “Your Absence” e “Stilla”, trattandoli con analogie ed immagini evocative, i quattro compiono una brusca sterzata con una traccia che parla in modo brutale ed onesto della distruzione, in particolare dell’autodistruzione.

Accanto agli immancabili blast beat e il low tune, questa volta la canzone si sviluppa in una struttura fluida che rompe gli schemi usuali. A prevalere è una componente ritmica ricercata e strutturata che funge da voce narrante. Il cantato growl è particolarmente cupo e la componente clean, pur presente, vede anch’essa una costruzione molto più improntata alla ritmica che alla melodia. Non c’era altro modo di raccontare la capacità di essere brutalmente violenti con se stessi, se non quella di creare un brano altrettanto brutale e violento.

Il videoclip di “Bones”, che si rivela assolutamente in linea con il mood generale sfoggiando una carrellata di distruzione come solo madre natura riesce a fare, uscirà il 23 ottobre sul canale YouTube della band.

video link: https://www.youtube.com/watch?v=1DQxXx2qpdE

Biografia:

La deathcore band padovana, attiva dal 2014, ha sempre fatto della propria personalissima identità sonora il suo marchio di fabbrica. Ciò fluisce sempre più chiaramente da Miasmatic Dream (2015), al singolo Rottenness (2016), fino a Nails (EP, 2019), ben accolto dalla critica anche fuori dai confini nazionali. Dall’inizio del 2023 il quartetto ha rilasciato già due singoli, Your Absence e Stilla che, da una parte dimostrano un’ulteriore percorso maturativo, dall’altra hanno riscosso grande successo anche e soprattutto oltreoceano. La grande forza comunicativa che li caratterizza ha permesso ai quattro di dividere il palco con molte delle maggiori realtà del panorama metal moderno (Fleshgod Apocalypse, Fit For An Autopsy, Aversions Crown, Within Destruction, Black Tongue, Oceans Ate Alaska, Loathe, Our Hollow Our Home, Hour of Penance).

web links:

Spotify: https://bit.ly/bones_spotify

YouTube: https://bit.ly/tsbu_YouTube

Instagram: https://bit.ly/tsbu-insta

Facebook: https://bit.ly/tsbu-fb