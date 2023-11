The Last of Us Parte II Remastered annuciato per PS5

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e il developer Naughty Dog hanno annunciato il lancio di The Last of Us Parte II Remastered per PlayStation 5, previsto per il 19 gennaio 2024. I possessori della versione per PlayStation 4 potranno aggiornare al nuovo titolo pagando 10 euro, e i dati salvati saranno trasferibili. Questa nuova versione del gioco sarà disponibile sia in edizione standard che in una speciale "W.L.F. Edition", venduta esclusivamente attraverso PlayStation Direct in alcuni mercati selezionati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Austria. Quest'ultima edizione include una custodia SteelBook, quattro spille smaltate, una toppa della Washington Liberation Front e 47 carte collezionabili della Society of Champions, di cui otto olografiche. I preordini saranno aperti a partire dal 5 dicembre. The Last of Us Parte II Remastered offre molteplici miglioramenti cosmetici, nuove modalità di gioco e contenuti speciali che approfondiscono la creazione del gioco. Tra le novità spicca la modalità "No Return", un'esperienza di sopravvivenza roguelike che propone incontri casuali e permette ai giocatori di testare le proprie abilità in combattimenti rinnovati. Si potrà scegliere tra diversi personaggi, ognuno con caratteristiche uniche, e personalizzare le proprie partite, sbloccando personaggi, skin e competendo in una classifica globale. Inoltre, è stata introdotta la modalità "Guitar Free Play", che consente ai giocatori di suonare la chitarra con strumenti sbloccabili e pedalini per effetti sonori, personalizzando l'ambiente e il personaggio. Per offrire un'immersione ancora più profonda nella storia del gioco, Parte II Remastered include commenti inediti del regista, dei principali sceneggiatori e attori, oltre a una serie di Lost Levels: livelli iniziali di sviluppo con commenti degli sviluppatori. Dal punto di vista tecnico, il gioco sfrutta appieno le potenzialità della PlayStation 5 con grafica migliorata, risoluzione nativa 4K in Modalità Fedeltà, supporto per TV con VRR, tempi di caricamento ridotti e integrazione con il controller DualSense per un'esperienza di gioco più immersiva. Infine, sono state implementate nuove opzioni di accessibilità, come l'audio descrittivo e la modalità Speedrun, oltre a nuove skin per Ellie e Abby e miglioramenti alla modalità Photo Mode. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...