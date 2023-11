Testa (Snami): “Fondi emendamento Gelmetti rendono migliori le cure primarie”

(Adnkronos) – "L’emendamento Gelmetti al Dl Anticipi va nella giusta direzione come ulteriore contributo alla sicurezza ed efficientamento delle cure primarie. Si tratta di fondi sulla digitalizzazione degli studi dei Medici di medicina generale". Lo dice Angelo Testa, presidente del Sindacato nazionale autonomi medici italiani (Snami) in una nota. "La proposta mira a soddisfare le esigenze organizzative della comunità medica e riflette l'impegno del sindacato nel contribuire a un sistema sanitario più efficiente e accessibile, in linea con gli obiettivi delineati nel Pnrr – aggiunge Federico Di Renzo, addetto stampa nazionale Snami – . Investire nella gestione digitale delle disponibilità di agenda dei medici può diventare una opportunità in più nel rappresentare una soluzione strategica per potenziare l'assistenza territoriale nel breve periodo, riducendo i tempi di attesa e disincentivando il ricorso improprio al Pronto soccorso. Ogni studio, anche quello del medico a ruolo unico a ciclo orario, potrebbero dotarsi di un sistema dedicato di prenotazione dei pazienti che hanno necessità di essere visitati. Verrebbero così snellite le procedure – conclude – tenuti sotto controllo gli accessi e soprattutto si contribuirebbe alla sicurezza dei luoghi di lavoro, evitando problematiche inerenti anche alla violenza sugli operatori sanitari.” —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

