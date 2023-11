Terna, Mola (UniCa): “Collaborazione con gruppo ha un ruolo cruciale per l’ateneo”

(Adnkronos) – “L’avvio della seconda edizione del master rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità studentesca. La collaborazione avviata con Terna riveste un ruolo cruciale per l’ateneo, che crede fermamente alle strategie di partenariato con le imprese e conferma la presenza del mondo accademico nel tessuto sociale ed economico del territorio. Una vocazione alla quale siamo chiamati in virtù della terza missione della nostra università.” Così Francesco Mola, rettore dell’università di Cagliari, in occasione dell’evento di inaugurazione della seconda edizione del master del Tyrrhenian Lab. "La sinergia creata con Terna – ha proseguito Mola – si consolida attraverso questa seconda edizione del master che porterà risvolti occupazionali di forte impatto per la nostra regione. Si tratta di un progetto di alta formazione che affronterà temi di grande attualità, ovvero transizione energetica e dell’energia green, capisaldi per il futuro del nostro territorio”, ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

