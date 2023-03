Terminillo, individuati e recuperati due alpinisti rimasti in difficoltà e bloccati in una piccola cresta rocciosa

Nella scorsa giornata di domenica i vigili del fuoco della sede centrale di Rieti e del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono stati impegnati in tre differenti e articolate operazioni di soccorso a persona in ambiente montano. Sul Monte Terminillo, una squadra da terra e gli operatori dell’elicottero “Drago” in dotazione ai vigli del fuoco, hanno individuato e recuperato due alpinisti rimasti in difficoltà e bloccati in una piccola cresta rocciosa e ghiacciata nel corso dell’arrampicata. I due sono stati verricellati ed elitrasportati a terra in luogo protetto. Sul posto anche personale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e del Soccorso alpino della guardia di finanza. Nel territorio del Comune di Vacone, un’altra squadra della sede centrale è intervenuta sul Monte Cosce dove un escursionista romano, perso l’orientamento durante il cammino, si è ritrovato impossibilitato ad individuare la strada del ritorno. Una volta raggiunto è stato ricondotto a valle dai vigili del fuoco. Sul luogo anche personale dell’Arma dei carabinieri e del 118. In Sabina a Toffia, la squadra del distaccamento di Poggio Mirteto ha tratto in salvo una ragazza di nazionalità israeliana che faceva parte di una comitiva. La donna, dopo aver percorso un sentiero montano, è stata vittima di un improvviso malore, così da dover richiedere l’intervento dei soccorritori. In tutti i casi il coordinamento con la sala operativa centrale, l’impiego di personale specializzato in tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) e l’utilizzo di strumentazioni di geolocalizzazione, ha permesso di individuare rapidamente tutti gli escursionisti in difficoltà portando a termine le attività di soccorso conclusesi tutte nella tarda serata di ieri.

