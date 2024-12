Teo Mammucari, dopo la sfuriata a Belve arriva la reazione della sua ex (famosissima) che gela

Teo Mammucari è stato protagonista ssoluto del’ultima puntata di Belve a causa della sua “litigata” con Francesca Fagnani. E ora è emerso un altro dettaglio choc.

A Belve, si sa, gli ospiti vengono sempre messi alla prova con domande insidiose e spesso audaci sulla loro vita privata e professionale. Chi accetta l’invito di Francesca Fagnani sa a cosa va incontro e deve prepararsi a esser messo sulla proverbiale graticola. Pare però che uno degli ultimi ospiti del programma non abbia mai avuto la minima intenzione di sottostare a queste regole non scritte.

Teo Mammucari ieri ha fatto la storia del programma Rai andandosene dallo studio della Fagnani dopo aver ricevuto domande secondo lui poco consone e rispettose. Domande, però che la conduttrice e compagna di Enrico Mentana è solita rivolgere a tutti i suoi ospiti. I quali però normalmente prendono la situazione con ironia senza offendersi. Non è stato il caso di Mammucari, che dopo solo un quarto d’ora si è alzato dalla sedia, ha salutato la Fagnani ed è uscito dallo studio lanciandole anche un agghiacciante “Vaff…o”.

Nelle ultime ore sul web sono emersi commenti ben poco positivi sul noto comico e mattatore. Ptraticamente tutti lo hanno accusato di essere “poco simpatico” e di non aver assolutamente capito la natura del programma. Lo stesso Mammucari non è riuscito a tacere sulla vicenda e ha pubblicato nelle scorse ore gli audio in cui lui e la Fagnani si sono scambiati informazioni prima della registrazione dell’intervista. E in cui lei ha un atteggiamento molto più confidenziale rispetto a quello avuto in studio, dettaglio che pare l’abbia indispettito molto.

Teo Mammucari, l’ex Thais rompe il silenzio

Nelle scorse ore anche la ex di Mammucari, Thais Wiggers (con cui il comico ha avuto una figlia) ha pubblicato su Instagram una storia molto eloquente che pare faccia direttamente riferimento a quando accaduto nello studio della Fagnani. “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”, ha scritto l’ex velina di Striscia la Notizia, aggiungendo una emoticon di una pantera, per molti un chiaro riferimento a Belve.

Insomma, il web è convinto che si sia trattato di un attacco non tanto nascosto al comico, con cui si è lasciata diversi anni fa. Anche Francesca Fagnani stamattina ha pubblicato una storia che potrebbe fare riferimento prorpio a quanto accaduto con Mammucari.

Nella storia in questione la conduttrice ha immmortato un vaso di fiori e una tazzina di caffè, scrivendo a corredo della foto: “Buongiorno e grazie a tutti”. Con una emoticon di un cuore. Un ringraziamento che potrebbe essere legato al fatto che tutto il pubblico televisivo si è schierato al suo fianco dopo la lite con Mammucari. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno altre velate accuse sui social o se il caos mediatico si placherà in fretta come si è generato.