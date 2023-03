Telepass Roma-Ostia, si corre domenica 5 marzo

La corsa di respiro internazionale si disputerà domenica 5 marzo ed è organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio.

I partecipanti potranno sfidarsi su un percorso veloce di 21km e 97 metri che, attraverso la via Cristoforo Colombo, da Roma porta al mare. Partenza fissata dalle ore 9 per la prima onda, in prossimità del PalaLottomatica: previste quattro onde di runner allo start, in linea con la policy degli organizzatori che da sempre vogliono mettere tutti i partecipanti in condizione di correre al proprio ritmo sin dai primi metri. Il tracciato scorrevole modificato lo scorso anno ed omologato dalla Federazione prevede oltre tre chilometri scorrevolissimi all’interno del quartiere EUR per poter così posizionare la finish line sul Piazzale Cristoforo Colombo, Rotonda di Ostia.

Per i tanti che vogliono partecipare alla gara, solo camminando, torna la Fitwalking, la cui partenza seguirà quella dei corridori. Il tempo limite di percorrenza è per tutti di 3 ore e 30 minuti.

La RomaOstia Half Marathon è inserita nel calendario internazionale World Athletics ed è insignita della prestigiosa Label, riconoscimento attribuito agli eventi che rispettano standard organizzativi e performance agonistiche di altissimo livello.

In occasione della manifestazione, via Cristoforo Colombo sarà chiusa al traffico, in direzione di Ostia, dalle 8.

La riapertura al traffico nelle strade dell’Eur e sul primo tratto della via Colombo è previsto per le 11.30. Il resto del percorso tornerà percorribile attorno alle 15.30. Deviate le linee di bus.

Ulteriori informazioni sul sito della manifestazione www.romaostia.it .