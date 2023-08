Teddy: “Sparami ora” è il singolo d’esordio

Dal 4 agosto 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Sparami ora”, il singolo di debutto di Teddy.

“Sparami ora” è un brano che racconta la fine di una storia d’amore. A tutti nella vita è capitato almeno una volta di correre il rischio ed investire i propri sentimenti su una persona che, apparentemente, sembrava essere quella giusta, poiché dall’altra parte c’erano tutti i presupposti per farti credere che potesse esserlo, per poi rivelarsi in realtà un enorme sbaglio, scoprendo che tutto ciò, non era solo che un’alterazione del nostro percepito.

Quando una relazione arriva al suo capolinea, per un motivo o per un altro e tu non ne sei il carnefice, tanti sentimenti, forti e contrastanti ti investono, per poi lasciare un’amara lucidità dove capisci che tutto ciò che hai fatto o che avresti voluto fare, non sarebbe comunque servito a cambiare gli eventi delle cose.

Non rimane poi che viversi il dolore alla pari della gioia che all’inizio di tutto si è provato.

“Il mio futuro riesco ad immaginarlo solo ed esclusivamente sopra ad un palco, la musica è la motrice dei miei giorni ed è l’unica cosa che riesce ad azzerare i problemi che la vita, quotidianamente, ci mette davanti. Mi auguro, un giorno, con la mia musica, di poter alleggerire i pensieri di quante più persone possibili”, commenta l’artista.

Biografia

Antonio Tedesco, in arte TEDDY, cantautore classe 2000, si avvicina alla musica sin da piccolo grazie a suo padre, che, riconoscendo in lui una dote canora importante, gli fece conoscere i più grandi cantautori italiani, consigliandogli poi di coltivare questa sua passione anche prendendo lezioni di canto pop.

In seguito, ispirandosi ai più grandi artisti internazionali e non, si avvicina alla scrittura, iniziando il suo percorso da cantautore con il nome d’arte “TEDDY”, abbreviazione allegorica del suo vero cognome che i suoi amici gli hanno attribuito per il suo modo di essere sempre gentile e disponibile con tutti. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

“Sparami ora” è il singolo d’esordio di Teddy disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 4 agosto 2023.

Instagram | TikTok