Teatro Porta Portese, in scena il 31 gennaio e il 1 febbraio “La notte bianca”

Fresco di stampa, per AG Book Publishing, “La notte Bianca” di Maria Sofia Palmieri, racconto da cui è stato tratto anche uno spettacolo, con il riadattamento di Silvia Bordi, che andrà per la prima volta in scena il 31 gennaio e il 1° febbraio al Teatro Porta Portese di Roma.

Bianca è una bambina che ama la danza classica, osservare il cielo e viaggiare in aereo. Una notte, il suo più grande desiderio, quello di andare sulla Luna, sembra essere esaudito da una misteriosa figura femminile che la condurrà in un viaggio attraverso scale magiche, montagne rocciose e cascate ghiacciate, superando paure, incertezze e ostacoli come quelli che bisogna affrontare per crescere e realizzare i sogni in cui si crede.

A interpretare Bianca, sarà Maria Sofia Palmieri, affiancata da Morena Mancinelli nei panni di FataLuna e da Gaia Lucrezia Russo in quelli della Signora Luna.

Maria Sofia Palmieri è nata a Roma nel 1992. È attrice teatrale, televisiva e cinematografica, ballerina e psicologa attiva nell’ambito della ricerca sulla danzaterapia. Ha iniziato il suo percorso artistico a diciannove anni, spaziando dal teatro classico al metodo Stanislavskij-Strasberg. Ha studiato all’accademia di Yvonne D’Abbraccio e alla scuola di Gisella Burinato. Ha scritto il soggetto del film “I Love You, Maria” (2022) e vari adattamenti per il palcoscenico. “La notte Bianca” è il suo primo racconto per ragazzi e ha ispirato l’omonimo spettacolo teatrale.

“Uno spettacolo che affronta il tema della dislessia e delle difficoltà che si incontrano nel diventare grandi. Maria Sofia Palmieri riesce a rendere semplice un tema complesso con la sua scrittura immediata ed efficace, l’adattamento teatrale di Silvia Bordi completa l’opera. Uno spettacolo per tutti, anche per i più piccoli per cui ci saranno delle sorprese. Voglio ringraziare Maria Sofia Palmieri per avermi dato la possibilità di prendere parte a questo progetto e di lavorare affianco a lei che ha così tanto da insegnare” dice Morena Mancinelli

Morena Mancinelli è nata a Roma nel 1980. Giornalista professionista, da anni lavora nel settore degli uffici stampa e, attualmente, è responsabile delle relazioni esterne in un’azienda regionale. Allieva di Viola Pornaro e Francesco Sala, ha da sempre la passione del teatro. Ha avuto esperienze televisive e radiofoniche e scritto due libri, editi da Ag Book Publishing, il fortunato “Le sorelle Ti”, dedicato ai bambini, e il romanzo di formazione “La luna che da sempre ci seguiva”. Attivista dei diritti di mamme e bambini, ha due figlie, Ambrosia, 9 anni, e Celeste, 4. “La luna – che porta anche tatuata sulla costola sinistra – era un bivio nel suo percorso” per citare il libro di Maria Sofia Palmieri.

La notte Bianca, Teatro Porta Portese

31 gennaio e 1° febbraio ore 21:00