Tari, Ardea Domani: Ora l’amministrazione riveda le bollette, applicando sconto per compostaggio come anni scorsi

“Dopo la commissione Trasparenza che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì, ci aspettiamo ora che l’Amministrazione comunale e la maggioranza prendano atto degli elementi emersi per quel che riguarda le agevolazioni per gli oltre mille nuclei familiari che fanno compostaggio domestico e rivedano le bollette TARI inviate quest’anno.

Nel corso della discussione in commissione, infatti, i consiglieri di Ardea Domani hanno fatto notare che c’è una differenza tra ciò che dice il Regolamento TARI sugli sconti per chi fa compostaggio e il metodo utilizzato per calcolare le bollette di quest’anno.

In pratica, il Comune ha applicato erroneamente uno sconto minore di quello che avrebbe dovuto e che ha applicato gli anni scorsi. Ed ora, mantenere questa impostazione potrebbe persino dar luogo a numerosi ricorsi.

Per questo ci aspettiamo un gesto di attenzione da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale. In generale, la Commissione di giovedì (così come quella che si terrà giovedì prossimo) mostrano chiaramente che sul tema della raccolta dei rifiuti la strada da fare è ancora lunga, che serve un impegno e soprattutto un’attenzione maggiore, per garantire un servizio migliore e soprattutto per condividere con cittadini e cittadine obiettivi, progressi, risultati raggiunti”.

Così in una nota il movimento cittadino Ardea Domani.