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Tare: “Inter grande favorita al titolo, Roma rivale più pericolosa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Siamo davvero agli inizi del campionato, quattro giornate sono davvero poche per esprimere giudizi ma per quel che si è visto finora mi sembra che l’Inter resti la grande favorita allo scudetto. La squadra è cambiato molto poco, ha la qualità e l’esperienza necessarie per confermarsi campione. Dietro di lei mi sembra che la Roma sia molto cresciuta e possa candidarsi al ruolo di rivale più pericolosa dei nerazzurri. La sfida di sabato si preannuncia molto interessante”. Così all’Adnkronos l’ex direttore sportivo di Lazio e Milan, Igli Tare, in merito alle prime quattro giornate di campionato. 

“Dietro a Inter e Roma -aggiunge Tare- c’è un Como sempre più convincente che non si può più considerare una sorpresa. Ci sono però anche altre squadre che possono inserirsi ai vertici se riescono a trovare una maggiore continuità”.  

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