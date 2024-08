Tajani “La chiave di tutto è a Gaza, serve accordo per cessate il fuoco”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Doppia incredibile medaglia per la ginnastica artistica azzurra ai Giochi di Parigi, con Alice D'Amato e Manila Esposito oro e bronzo alla trave. Per entrambe arriva la giusta celebrazione a Casa Italia. pia/glb/gsl

SALERNO (ITALPRESS) - Nelle acque antistanti la frazione di Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno, la Guardia Costiera di Agropoli ha tratto in salvo due persone in seguito all'incendio e conseguente affondamento di una imbarcazione di 21 metri. Per i soccorsi sono intervenuti una motovedetta Sar e un battello classe Alfa. I due […]