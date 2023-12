Svelata la seconda immagine della Nuova Lancia Ypsilon

(Adnkronos) – “Oggi, con la seconda immagine, sveliamo il frontale della Nuova Lancia Ypsilon, che sfoggia una reinterpretazione della storica calandra, il calice, proiettato nel futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico, memorabile e visibile da lontano. Sopra il calice campeggia la scritta Lancia per una doppia firma, calice-scritta, che siglerà il frontale di tutti e tre i nuovi modelli del marchio: un “calice di luce” che abbraccia virtualmente il nome del marchio e identifica chiaramente l’identità di Lancia, traghettandola verso la mobilità elettrica.” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Si tratta della seconda immagine della nuova Lancia Ypsilon che il pubblico può ammirare, si evidenzia che il frontale, ispirato alla Lancia Beta Montecarlo sarà nero lucido per far risaltare al meglio la nuova scritta Lancia. Questa versione avrà una motorizzazione 100% BEV e sarà disponibile in sole 1.906 unità numerate e certificate. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...