Suzuki presenta le nuove Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid

(Adnkronos) –

Suzuki presenta un nuovo allestimento per VITARA Hybrid e S-CROSS Hybrid nella versione YORU.

Questa particolare versione è caratterizzata dalla combinazione di colorazioni uniche ispirate ai colori della notte e dettagli esclusivi con una dotazione di serie più lussuosa.

VITARA Hybrid YORU è caratterizzata, esternamente, da finiture Black presenti sul paraurti, sul listello superiore oltre che sulle cornici delle luci diurne DRL e sui fregi laterali del cofano. All’interno dell’abitacolo si nota l’orologio circolare in posizione centrale sulla plancia, con scritte Kanji e i pregiati i materiali delle finiture di sedili e cuffia cambio. La S-CROSS Hybrid YORU aggiunge invece un tocco di raffinata eleganza e robustezza, adottando una finitura argento per le calotte degli specchi retrovisori esterni e per gli skid plate anteriore e posteriore. Il motore che muove i due nuovi modelli Suzuki è il medesimo, si tratta del 1.4 Boosterjet abbinata al modulo Hybrid da 48 volt che alimenta un motore elettrico da 10kW, i due motori sviluppano una potenza massima di 95 kW (129 CV) a 5.500 giri/min e fanno registrare un picco di coppia di 235 Nm. il cambio manuale a sei marce e la trazione integrale 4WD AllGrip Select, che prevede quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock.

Le Special Edition VITARA Hybrid YORU e S-CROSS Hybrid YORU entrano in listino rispettivamente a 31.990€ e 33.990€. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...