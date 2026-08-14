Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

SuperEnalotto, estrazione e numeri vincenti di oggi 14 agosto 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nessun 6 né 5+1, mentre in 11 hanno centrato il montepremi a disposizione dei Punti 5, incassando rispettivamente 15.363,47 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 è 210.100.000,00 euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto: 9, 18, 20, 25, 53, 90; Numero Jolly 49; SuperStar 23.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Udinese batte Como 1-0, decide Brenner

2 Settembre 2024

Sanremo 2024, la top 5 della classifica: Mahmood è fuori

11 Febbraio 2024

Taxi: Bernabei (M5S), con nuove regole rilancio servizio taxi e Ncc della Capitale

28 Maggio 2021

Calenda a riformisti Pd: “Linea Conte incompatibile, venite con noi in polo europeista”

3 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno