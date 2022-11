Supercoppa femminile, scendono in campo al Tardini Juventus e Roma

Oggi, alle ore 14:30, Juventus e Roma calcheranno il campo del Tardini nella finale di Supercoppa Femminile. Questa sarà l’edizione numero 26 della Supercoppa, che tornerà a giocarsi in gara secca dopo che nelle ultime due stagioni era stata assegnata con la formula della Final Four. Se per la Juventus, cinque volte campione d’Italia, sarà la quinta partecipazione consecutiva. La Roma giocherà la finale per la prima volta, dopo essere stata eliminata in semifinale nel gennaio del 2021 e nel gennaio scorso. La Juventus, con una vittoria, raggiungerebbe Verona e Brescia al secondo posto per numero di Supercoppe vinte. La Roma, invece, vincendo sarebbe la decima squadra a scrivere il proprio nome sull’albo d’oro.

Sarà Maria Marotta di Sapri a dirigere la Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane. Marotta, che ha già arbitrato la finale del 2021 vinta a Chiavari dalla Juventus sulla Fiorentina, tornerà a dirigere una gara in Italia. Le assistenti saranno Veronica Martinelli di Seregno e Veronica Vettorel di Latina, quarto ufficiale Anna Frazza di Schio.

E’ stata raggiunta quota 3500 biglietti emessi per la Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane. I tagliandi potranno essere acquistati fino al calcio d’inizio del match nelle agenzie Vivaticket e sul sito figc.vivaticket.it: il costo è di 5 euro, mentre gli Under 14 potranno assistere alla gara pagando il tagliando al prezzo ridotto di 1 euro

Juventus alla ricerca del sesto titolo

Dopo aver vinto tre trofei su tre al suo primo anno in bianconero, Joe Montemurro vorrebbe inaugurare la sua seconda stagione in Italia con un’altra coppa.

La squadra sta abbastanza bene. Abbiamo una rosa importante e ho fiducia nelle ragazze. Vincere o perdere una partita non avrà effetto sul nostro cammino futuro per quanto si tratti di una finale, ma è chiaro che la Juventus si è preparata mentalmente e fisicamente per vincere questo trofeo.

In conferenza stampa, accanto all’allenatore italo-australiano della Juventus, Barbara Bonansea, vincitrice in carriera di sei Supercoppe:

Sono felice di essere rientrata e spero di poter dare una mano alla squadra. Così come spero che sia una bella partita, visto che solitamente nelle finali il gioco fatica un po’ a decollare. La Roma ha acquisito consapevolezza, e si è visto anche nella rimonta in Champions in Austria: ho tifato molto per loro, le squadre italiane devono fare bene tutte per capire quanto lavoro ci sia dietro la crescita del movimento.

Non saranno della partita le infortunate Gama, Nilden e Gunnarsdottir.

Roma alla caccia della prima vittoria in Supercoppa

Dall’altra parte c’è la Roma di Alessandro Spugna, che nell’anno dell’esordio in UEFA Women’s Champions League si presenta alla Supercoppa forte anche del primato in classifica in campionato.

C’è tanta emozione nel giocare questa partita, contro una Juventus che conosciamo perfettamente. Si affrontano le due squadre che in Italia stanno proponendo un bel calcio. In una finale può succedere di tutto, ma cercheremo di fare una grande gara e vincere per coronare un percorso. Vogliamo portare a casa questo trofeo in una giornata che ci auguriamo sia un grande momento per il calcio italiano.

Il capitano Elisa Bartoli, dopo aver alzato al cielo di Reggio Emilia la Coppa Italia 2021, vorrebbe regalarsi un’altra gioia:

La ferita della Coppa Italia persa a Ferrara è ancora aperta. La forza della Juve è quella di saper punire le avversarie anche solo con un palla gol. Dovremo fare attenzione a ogni dettaglio e cercare di concedere il meno possibile. Il primato in classifica non conta: ogni finale è una partita a sé.

Spugna non potrà contare sull’infortunata Di Guglielmo. Fuori da diverse settimane per una lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra rimediata proprio nel match di campionato vinto 1-0 dalla Juventus.

