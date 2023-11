Subaru presenta la nuova Crosstrek

(Adnkronos) – La nuova Subaru Crosstrek è l’erede della attuale SUBARU XV, si tratta di una vera e propria evoluzione capace di renderla divertente e piacevole da guidare. Un punto fermo e duraturo nel tempo per Subaru rimane la qualità costruttiva e la sicurezza ai massimi livelli delle sue vetture. La nuova Subaru Crosstrek rappresenta pienamente il leitmotiv "Enjoyment & Peace of Mind" che si concretizza nel desiderio di fornire auto affidabili, amate e utilizzate dai clienti nel lungo periodo. La nuova Subaru Crosstrek vuole essere essenzialmente una compagna di viaggio che evochi lo spirito dell'avventura per condurre ogni cliente su qualsiasi tipologia di percorso, con serenità e divertimento. Sotto il cofano troviamo un e-Boxer a benzina da 2,0l FB20 ibrido, opportunamente modificato. I due motori, quello termico e quello elettrico, sono abbinati ad un cambio automatico CVT a variazione continua Lineartronic appositamente sviluppato per la versione ibrida (Hybrid). Per quanto riguarda la sicurezza attiva, insieme a molte funzioni classiche quali l’ABS con EBD (ripartitore elettronico di frenata), appositamente tarato per operare in abbinamento al Symmetrical AWD, è presente il controllo di stabilità VDC predisposto per la trazione integrale e l’Active Torque Vectoring.

Nella nuova Subaru Crosstrek sono stati aggiunti una serie di novità in tema sicurezza per rendere la guida sempre più confortevole come:

Internamente colpisce un ampio display informativo centrale che include un'ampia gamma di funzioni. Tre sono le principali interfacce a disposizione del pilota: • strumentazione centrale dietro al volante su display LCD • display informativo centrale su pannello touch da 11,6 pollici • comandi multifunzione al volante Inoltre è stato attivato un nuovo metodo per impostare una destinazione utilizzando what3words. Si tratta di un servizio di informazioni sulla posizione fornito da what3words Limited e consente agli utenti di identificare esattamente la posizione finale con solo tre parole. Utile soprattutto quando si va su strade bianche poco segnalate. Ottima la frenata, all’anteriore sono presenti freni a disco ventilati da 17 pollici mentre nel posteriore sono stati adottati freni a disco ventilati da 16 pollici. Sulla nuova Subaru Crosstrek è stato adottato l'EPB (freno di stazionamento elettronico). Utile nella guida di tutti i giorni il sistema Traffic Sign Recognition che è attivo fino ad una velocità massima di circa 160km/h e ha la capacità di riconoscere la segnaletica stradale sia a destra che a sinistra del frontale del veicolo. Se il sistema riconosce un segnale di limite di velocità, l'icona del limite viene visualizzata sul display multi-informazione, che consente al conducente di riconoscere immediatamente il limite. Subaru ha inoltre introdotto e migliorato il rilevamento dell'angolo cieco aggiungendo un suono di avviso in caso di lampeggio del Blind Spot Detection (BSD) o nel caso del cambio di corsia con un LED di assistenza al cambio di corsia (LCA – Lane Change Assist).

