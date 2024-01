Strage Viareggio, Cassazione dispone processo d’Appello ter su attenuanti a Moretti

(Adnkronos) – I giudici della Corte di Cassazione hanno disposto un processo d’Appello ter davanti ai giudici di Firenze limitatamente alle attenuanti generiche per alcuni imputati, tra i quali l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che provocò 32 morti e un centinaio di feriti. La sentenza dei giudici della Terza Sezione è arrivata dopo sei ore di camera di consiglio. La Cassazione ha confermato “le responsabilità penali e civili già accertate” per il disastro avvenuto a Viareggio il 29 giugno 2009. Lo fa sapere la Suprema Corte con una nota diffusa dopo la lettura della sentenza sulla strage ferroviaria di Viareggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

