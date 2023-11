Strage Fidene, Palazzo Chigi: “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti”

(Adnkronos) – "Relativamente al giudizio a carico di Claudio Campiti per l'omicidio di Fabiana De Angelis, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi e Sabina Sperandio, l'Avvocato dello Stato non ha mai chiesto nell'udienza preliminare che non si procedesse a carico dell'imputato". Lo precisa Palazzo Chigi, tornando sulla strage che è costata la vita, tra gli altri, a un'amica della presidente del Consiglio. "La richiesta di estromissione come responsabili civili del ministero dell’Interno e del ministero della Difesa – precisa ancora Palazzo Chigi – non è stata accolta da parte del giudice, che quindi nel corso del giudizio accerterà pienamente i profili di responsabilità". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)