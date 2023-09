“Stendhal” è il nuovo singolo di El!s

Da venerdì 8 settembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Stendhal”, il nuovo singolo di El!s.

“Stendhal” è un brano che racconta la storia più introspettiva che il cantautore abbia mai scritto dopo 30 anni della sua vita: l’inizio del suo viaggio partendo da una fine. Stendhal è osservare la bellezza senza possibilità di contenerla, è vivere un’emozione immensa con l’amara consapevolezza di non saperla sostenere. Stendhal è dolcezza che incontra acidità, è uno scontro tra profondità e superficie, è amore sopraffatto da vertigine. Stendhal è equilibrio imperfetto, è contrasto di immagini e parole, è ambiguità nella forma poetica che può mostrare il suo lato sensuale e nello stesso tempo quello sofferente.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto Stendhal tutta d’un fiato, in una serata piovosa di febbraio, immaginando il calore di una lampada che rifletteva distrattamente la mia ombra rossastra su vecchie piastrelle di porcellana bianca. L’ho scritta pesando ogni parola, disegnando ogni immagine, vivendo esattamente la stessa sindrome di cui porta il nome.

Stendhal è un uomo che scopre l’apparente linearità dell’orizzonte, è un’extrasistole momentanea di un battito preciso e costante. Stendhal è dipingere il bianco ed il nero di un’emozione, utilizzando tutti i colori possibili.”

Il singolo “Stendhal” verrà presentato il 10 settembre 2023 presso il Museo Pino Pascali di Polignano a Mare ( https://www.fondazionepascali.it), uno dei musei di arte contemporanea più importanti d’Italia, che rappresenta il luogo per eccellenza per poter esprimere tutto il potenziale del brano ma anche lo stile artistico del cantautore. Durante la serata verrà anche presentata una tiratura limitata di 49 vinili da 7” pollici con la caratteristica di avere una copertina differente per ogni disco che ritrarrà un pezzo dell’artwork realizzato per il singolo.

Biografia

EL!S è un cantautore nato a Polignano a Mare nel 1991. Fin da giovane si è innamorato del pianoforte, attratto dalla vasta collezione di vinili di suo padre. Dopo aver sviluppato una passione per la musica classica, si è diplomato specializzandosi nella Popular music. Ha successivamente ampliato le sue competenze ottenendo due diplomi al CET di Mogol come compositore ed autore, e ha completato un master presso il CPM Music Institute. Dal 2013, EL!S ha girato l’Italia con gli Skanderground, accumulando più di 600 concerti e suonando in luoghi incantevoli. Ora sta seguendo anche una carriera da solista, desideroso di condividere le profonde emozioni e storie che custodisce dentro di sé attraverso la sua musica. La sua esperienza cosmopolita e la sua passione per l’arte lo hanno portato a stabilirsi a Milano, dove continua a coltivarla e ad esplorare nuovi orizzonti musicali.

“Stendhal” è il nuovo singolo di El!s disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 8 settembre 2023.

Spotify |Instagram