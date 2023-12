Stellatis e Ample insieme per l’applicazione della tecnologia dello scambio dei moduli batteria

(Adnkronos) –

Stellantis e Ample hanno firmato un accordo vincolante per una partnership sulla tecnologia di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici (EV) in grado di fornire una batteria completamente carica in meno di cinque minuti. L’avvio del programma pilota è previsto per il 2024 a Madrid, in Spagna, su una flotta di 100 Fiat 500e nell’ambito del servizio di car sharing Free2move di Stellantis. Questa innovativa tecnologia Ample riesce a fare uno scambio completo delle batterie consentendo ai possessori di un veicolo elettrico di sostituire la batteria scarica con una completamente carica in pochi minuti. “La partnership con Ample è un ulteriore esempio di come Stellantis stia esplorando tutte le soluzioni che consentono la libertà di mobilità per i nostri clienti di veicoli elettrici”, ha dichiarato Ricardo Stamatti, Senior Vice President della Business Unit Charging & Energy di Stellantis. “In aggiunta ad altri progetti su cui siamo focalizzati, la soluzione Modular Battery Swapping di Ample offre ai nostri clienti una maggiore efficienza energetica, prestazioni eccezionali e riduce l’ansia da ricarica. Non vediamo l’ora che si avvii il programma pilota con la nostra eccezionale Fiat 500e”

.Le batterie Ample sono progettate per sostituirsi alla batteria originale di qualsiasi veicolo elettrico, inoltre, le stazioni di scambio delle batterie di Ample consentono un’installazione in aree pubbliche in soli tre giorni, assicurando un’infrastruttura scalabile in breve tempo e in grado di soddisfare la domanda degli automobilisti —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

