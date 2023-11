Stellantis registra una crescita del 7% dei ricavi netti

(Adnkronos) –

Stellantis cresce e i risultati raggiunti parlano chiaro, nel terzo trimestre 2023 i ricavi netti sono aumentati del 7% su base annua. Credono le vendite globali delle BEV del 37% rispetto al 2022, la Jeep Avenger, Citroen AMI e Peugeot e-208 sono le più richieste, seguono Fiat 500e e Citroen e-Berlingo.



• Etica: rafforzare la propria partnership con le concessionarie ottimizzando l’esperienza con il cliente, sono stati firmati oltre 8000 contratti di vendita e 25.000 contratti post-vendita in 10 paesi europei strategici, Stellantis così come i suoi partner commerciali condividono i medesimi obiettivi sulla semplificazione e centralità del cliente. Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda hanno già adottato il nuovo modello di contratto, mentre negli altri paesi sarà applicato dal 2024 • Tecnologia: la piattaforma STLA Medium consentirà di arrivare a un’autonoma record, fino a 700 km, la nuova Peugeot e-3008 massimizzerà prestazioni, efficienza e piacere di guida. Con la 600e, Fiat segna il suo ritorno nel segmento B con un modello sostenibile e a zero emissioni, una compatta che ha un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 nel ciclo urbano, da non dimenticare anche la Topolino, quadriciclo elettrico in grado di percorrere fino a 75 km con una sola ricarica di energia per una velocità massima di 45 km/h • Valore: sei grande case automobilistiche creeranno una rete di ricarica senza precedenti, previsti oltre 30.000 punti di ricarica ad alta potenza.

Natalie Knight, CFO Stellantis: “Nella prima metà di quest’anno, Stellantis è emersa come leader nel settore per AOI, margine AOI e flusso di cassa industriale netto rispetto ai concorrenti equiparabili. Oggi, la nostra priorità è mantenere questo slancio raggiungendo valori di redditività e flussi di cassa ai vertici del settore, affrontando le sfide cruciali dell’industria a breve termine e proseguendo con l’elettrificazione e la trasformazione tecnologica. Questa crescita sta dando impulso all’attuazione della nostra strategia Dare Forward 2030”.

