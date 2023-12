Stellantis potenzia il team di E-sellers introducendo l’Intelligenza Artificiale

(Adnkronos) – Continua con successo l’iniziativa di Stellantis Italia con protagonisti i consulenti di vendita online, i cosiddetti E-sellers. In pochi mesi di lavoro hanno generato numeri davvero notevoli, in soli 11 mesi del 2023, sono state 430.000 le persone che hanno contattato i consulenti di vendita online, con una media di 1.500 contatti al giorno. Il metodo di contatto per un acquisto di una vettura è totalmente cambiato, ora è richiesta una customer experience più veloce, fluida e appagante. Per questo motivo, è fondamentale che gli E-sellers ssupportino i consumatori in maniera tempestiva e l’integrazione dell’intelligenza artificiale lavora proprio in questa direzione. Oggi l'integrazione dell’intelligenza artificiale è indispensabile non solo perché garantisce interazioni rapide e personalizzate, ma anche in quanto consente di fornire un servizio di altissimo livello.

Daniele De Leonardis, CMO Manager di Stellantis Italia ha commentato: “L’introduzione dell’AI, al fianco dei nostri consulenti on line, è una pietra miliare e parte integrante di una strategia che mira ad offrire una customer experience di altissimo livello. La nostra decisione di integrare l’intelligenza artificiale è basata sul riconoscimento delle alte aspettative dei consumatori e sulla volontà di soddisfarle al meglio. Nel panorama dinamico dell’industria automobilistica, dove velocità e personalizzazione sono fondamentali, l’intelligenza artificiale diventa un prezioso alleato per il nostro team. Ci consente non solo di rispondere tempestivamente alle domande dei clienti, ma anche di personalizzare la nostra comunicazione in base alle preferenze individuali, creando un'esperienza più coinvolgente e su misura. Del resto, in un'epoca in cui la tecnologia continua a evolversi rapidamente, l'Intelligenza Artificiale si presenta come una risorsa straordinaria nel potenziamento dei nostri canali di contatto con la clientela”.

