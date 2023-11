Stefano Tacconi a Verissimo: “E’ stata dura, ho paura: emorragia può tornare”

(Adnkronos) –

"E' stata dura, l'emorragia può tornare e questo mi fa un po' paura". Stefano Tacconi oggi a Verissimo racconta il suo percorso dopo l'emorragia cerebrale per l'aneurisma che lo ha colpito ad aprile 2022. Il ricovero, l'operazione, la lunga riabilitazione. "Non ricordo niente dei primi momenti. La riabilitazione è stata molto dura, pur essendo stato un atleta", dice l'ex portiere della Juventus nell'intervista a Silvia Toffanin. "Erano 25 anni che non entravo in palestra. Ho dovuto imparare di nuovo a parlare, a camminare. La mia famiglia mi è stata molto vicina. Ora mi dicono tutti che devono stare attento, l'emorragia può tornare e questo mi fa un po' paura. Ma la mia famiglia, che mi è stata molto vicina, mi segue costantemente… Ora non mi lasciano far niente, mi tengono fermo. Niente vino, niente fumo…", dice. "Quella mattina -ricorda il figlio Andrea- si era svegliato con un mal di testa. Non si sentiva bene, era pallido. Dovevamo andare a Asti per una fiera sulle figurine. Quando siamo scesi dall'auto, è crollato tra le convulsioni. Non respirava, l'ho girato su un fianco e lui ha ricominciato a respirare". "In ambulanza -dice- mi hanno chiesto di avvertire i nostri familiari perché non sapevamo se sarebbe arrivato vivo in ospedale. Per 10 giorni è rimasto in coma. Nelle prime 3 settimane era in pericolo di vita, noi non abbiamo dormito praticamente mai perché poteva arrivare una chiamata in qualsiasi momento". Sono serviti due interventi per riparare il danno cerebrale. Poi, il lento recupero: "Papà era intubato, comunicava con gli occhi e poi con i gesti. La riabilitazione è stata seguito da uno staff di altissimo livello, in 18 mesi ha fatto enormi progressi. In queste situazioni può servire molto più tempo", dice il figlio maggiore dell'ex calciatore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...