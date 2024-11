Stefano de Martino e l’abitudine a cui non rinuncia mai: “Lo faccio ogni settimana da anni”

Stefano De Martino svela un dettaglio inedito della sua vita privata: “Lo faccio ogni settimana da anni. Mi piace questa pausa”.

Stefano De Martino, nuova stella della Rai che, dopo una partenza in sordina come conduttore di Affari tuoi, puntata dopo puntata, sta conquistando sempre di più il pubblico, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera svelando anche un’abitudine a cui non rinuncia ormai da anni. Partito come allievo di Amici di Maria De Filippi che gli ha regalato la popolarità ma che, inizialmente, gli ha fatto montare anche un po’ la testa, De Martino, con il tempo, ha costruito una carriera brillante.

Messa da parte la danza, si è dedicato totalmente alla conduzione riuscendo, dopo il passaggio in Rai, a conquistare la guida di un programma importante come Affari tuoi. Oltre ad una carriera brillante, Stefano è anche un uomo sereno e soddisfatto di ciò che ha costruito e il merito di tanta serenità è dovuta a ciò che fa ogni settimana.

Stefano De Martino: “Cosa faccio ogni settimana”

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Stefano De Martino ha parlato a 360 gradi della propria vita partendo da Belen Rodriguez, la mamma del figlio Santiago e la donna con cui ha diviso anni. Stefano ha spiegato che da Belen è stato affascinato dalla luce che emanava, dall’ambizione, dalla voglia che aveva di conquistare il mondo che è la stessa che aveva anche lui. Ad oggi, tuttavia, il conduttore spiega di non avere come prototipo donne come Belen.

De Martino, inoltre, ha spiegato che ama frequentare persone più grandi da cui può sempre imparare qualcosa smentendo, tuttavia, i numerosi flirt che gli vengono attribuiti. Infine, il conduttore si è lasciato andare ad una confessione spiegando di non riuscire a rinunciare, ormai da anni, alla seduta dallo psicologo.

«Sì, ogni settimana, ormai da anni. Mi piace quella pausa dalla mia vita frenetica», le parole del conduttore. Infine, il conduttore ha svelato la presenza di una clausola nel suo contratto che potrebbe dare vita ad un nuovo scenario in casa Rai. «La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo», le parole dell’ex ballerino.