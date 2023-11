Steam Link per Quest aumenta i titoli disponibili sul visore VR di Meta

(Adnkronos) – Valve ha lanciato l'app Steam Link per gli headset Meta Quest 2, 3 e Pro. L'applicazione consente agli utenti di trasmettere in streaming i giochi dalla loro libreria Steam a un altro dispositivo. L'introduzione di Steam Link sui dispositivi Quest facilita notevolmente il gioco in realtà virtuale (VR) senza fili. Questo potrebbe rappresentare l'occasione ideale per giocare a titoli come Half-Life: Alyx su Quest, qualora gli utenti avessero rimandato tale esperienza. Anche se già possibile, il processo precedente richiedeva alcuni passaggi aggiuntivi. Per utilizzare Steam Link e trasmettere i giochi all'headset, Valve specifica la necessità di disporre di un router collegato via cavo al PC e di una rete WiFi 5GHz per l'headset. È necessario avere Steam e SteamVR installati e in esecuzione su un PC con Windows 10 o versioni successive. La società raccomanda un computer con almeno 16GB di RAM e una GPU Nvidia (RTX2070 o superiore). Inoltre, è necessario installare l'app Steam Link sul dispositivo Meta Quest. La nuova funzionalità di Steam Link per Quest rappresenta una notizia positiva per gli appassionati di VR che hanno già una libreria di giochi VR su Steam e possiedono un dispositivo Quest. Valve ha inoltre annunciato che organizzerà un "VR Fest" su Steam dal 4 al 11 dicembre, durante il quale sarà possibile acquistare alcuni giochi in offerta. Nel trailer dell'evento, sono stati presentati importanti giochi VR come Among Us VR, Gorilla Tag e Tetris Effect: Connected, suggerendo che questi saranno tra i titoli disponibili a prezzo scontato. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...