“STAY BRIGHT!” Serata a sostegno di RGB Light Experience

Torna anche quest’anno RGB Light Experience, il festival di light art che ormai da sette anni illumina l’inverno romano.

La prossima edizione si terrà tra il 16 e il 18 dicembre, ma prima di svelare il nuovo programma, domenica 4 dicembre al Trenta Formiche si terrà “STAY BRIGHT!” una serata a sostegno di RGB Light Experience, un primo evento speciale targato RGB che ci condurrà nel suo mondo.

Saranno presenti alcune installazioni luminose che accompagneranno i musicisti e i dj che supportano il festival.

Si inizia con LEAP PROJECT, progetto nato all’interno del Laboratorio ElettroAcustico Permanente di Roma, uno spazio aperto alla sperimentazione sonora multidisciplinare tra sensibilità diverse. Il trio fa il suo esordio in questa serata per l’RGB portando una forma aperta che varia da Cage alle improvvisazioni di Nuova Consonanza, dall’elettronica di Alva Noto alle escursioni timbriche alla Umiliani.

Poi sarà la volta di MICHELE DE VINCENTI che propone musica contaminata tra classica ed elettronica contemporanea, chitarre in delay e loop machine.

A seguire PULSE SATISFACTION con Giada Fabiani (voce), Giovanni Narici (voce, piano, fx), Quetzal Balducci( batteria e sintetizzatori): energia, introspezione, rilascio, luce, l’osservazione della nascita di un impulso e la decisione di esprimerlo. Una ricerca interiore che utilizza la musica per specchiarsi, la parola per orientarsi, le percussioni per toccare terra.

Ancora, FABIO SESTILI – IPOLOGICA, con il suo stile unico multidisciplinare, eclettico e trasversale in cui convergono diversi generi dell’elettronica. Nei suoi dj set trasmette emozioni intense, che sia un dancefloor infuocato (minimal deep techno) o una situazione chill-out (elettronica, ambient).

Non mancherà il producer, dj e musicista, Mondocane, un esploratore del suono, mosso da un’insaziabile curiosità verso l’insolito. Nei suoi set mescola elettronica tribale, afrobeat, psichedelia e global bass, permettendo di far viaggiare , senza biglietto, in giro per il mondo.

Infine, DIMITRIJ VINCIGUERRA il Dj/producer che ha trovato la sua identità di artista viaggiando per l’Europa e cercando il proprio sound.

Amsterdam lo ha definito come dj dandogli la possibilità di esibirsi in una scena minimal. Cresciuto a Parigi dal punto di vista della produzione oggi based a Roma vuole far ballare la gente catturandola nella sua storia mixando minimal House techno e acid.

Un evento esclusivo per iniziare ad assaporare e immaginare questa nuova imperdibile edizione di Rgb. Tra luci e musica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...