“Stand By You“ e’ il nuovo singolo dei Matt Cadillac & The Shoots

A distanza di 7 mesi dall’uscita di “Walking Away“, che ne ha sancito il ritorno sulle scene della band dopo 7 anni di stop, i Matt Cadillac & The Shoots tornano con il primo di 4 singoli che pubblicheranno da qui a Dicembre sempre per la DELTA Records & Promotion.

“Stand By You“ e’ il titolo della nuova traccia che e’ uscita ufficialmente oggi 12 Giugno su tutti i Digital Store…

“Stand By You” e’ stata registrata tutta in presa diretta, per dare il più possibile al pezzo il sound, l’attitudine live che e’ un po’ il cavallo di battaglia dei Matt Cadillac & The Shoots.

Presentazione di “Stand By You“:

Testo da Love Song ma con ritmiche tipicamente Punk Rock…non è facile il connubio, ma quando il sentimento si mescola con il sound che si ha nelle ossa, il tutto è più scorrevole e naturale. Il brano parla di quello che si prova a osservare la propria lei. Tutto è possibile…cantare espressioni, sguardi, sentimenti in un solo brano non è cosa da poco.

Il ritornello ripetitivo “DON’T DO IT, DON’T LEAVE ME“ ha l’intento di far arrivare che nulla è scontato, e che niente è impossibile, del resto cosa sarebbe una canzone d’amore se non ci fosse un briciolo di malinconia?

Grazie al rock ci si racconta sempre con tutto l’istinto più puro……

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/3vXMU4PhcsRNBgBxEJqrjb

Crediti:

Stand By You e’ stata scritta e arrangiata dai Matt Cadillac & The Shoots.

Testo e Musica: Matteo Dianin e Matt Cadillac & The Shoots

Registrata in presa diretta presso l’ MC&TS Home Studio (Gravellona Toce, VB) da Federico Ferlin.

Mix e Master: FF Studio di Federico Ferlin, Omegna (VB)

Chi sono i Matt Cadillac & The Shoots:

I Matt Cadillac & The Shoots si sono formati agli inizi del 2008. L‘ispirazione del sound proviene da ROLLING STONES, JET, BOB DYLAN, AC/DC, insomma, da tutti i grandi gruppi rock seventies, ma l‘idea di fare qualcosa di musicalmente originale ha portato la band a sviluppare e scrivere pezzi dalla ritmica ben presente, senza per questo rinunciare ad una giusta propensione melodica.

Dopo mesi di duro lavoro in sala prove, a Maggio del 2009, i Matt Cadillac & The Shoots entrano in studio di registrazione presso l‘ FF Studio di Federico Ferlin, e danno vita al loro primo album “Highway Of Rock“, collaborando con due musicisti eccellenti, Mario “Harmonicaman“ Bartoli all‘armonica e Vale “Tisla“ Girl ai cori. Highway of Rock e‘ uscito nell‘Ottobre 2010 per l‘etichetta genovese This Is Core.

Dopo parecchi concerti per tutto il Nord Italia e centro, aperture a DELTA MOON (U.S.A), Bibble Of the Devil (U.S.A.), Mark Sultan (Canada), Hangarvain (Italy), Electric 69 (Italy) per citarne alcuni, nel 2013 la band decide di fermarsi. Era arrivato il momento di trovare nuovi stimoli, di provare nuove esperienze.

A Settembre 2020, dopo 7 anni, i quattro membri originali della band si ritrovano, e capiscono che e‘ arrivato il momento di riprendere da dove si erano lasciati, con nuove idee e nuovi obbiettivi, quindi arriva la firma con DELTA Records, e cominciano il lavoro sui nuovi pezzi, affidandosi al produttore Marco Chierichetti.

La Band:

Matt Cadillac: Voce e Chitarra

Billy Rock: Chitarra e Cori

Dan Shoots: Basso

Fab: Batteria, percussioni e Cori

Web Links Matt Cadillac & The Shoots:

Facebook: https://www.facebook.com/mattcadillacandtheshoots

Instagram: https://www.instagram.com/mattcadillacandtheshoots

Email: theshoots2008@virgilio.it

Web Links DELTA Records & Promotion:

Sito Ufficiale: https://www.deltapromotion.org/

Facebook: https://www.facebook.com/deltarecords2019

Instagram: https://www.instagram.com/deltarecords2019

Bandcamp: https://deltapromotion.bandcamp.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCC2oMYHnx_ebeAYFp2R1uyg?view_as=subscriber

Email: deltapromotion@virgilio.it

Tel: 348/2767172