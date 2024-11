“Sta male, non riesce a stare in piedi”: al Grande Fratello interviene il medico, cos’è successo a Lorenzo Spolverato

Malore per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024: il milanese non riesce a stare in piedi. Ecco cos’è successo.

Malore per Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello 2024 che, nella tarda serata di ieri, ha vissuto momenti difficili a causa di un problema fisico. Il 28enne milanese che, insieme a Shaila Gatta, è finito nel mirino della casa per la loro relazione, dopo aver vissuto ore tranquille, ha cominciato ad accusare un dolore al fianco che lo ha portato a chiedere un intervento medico in confessionale.

La regia del Grande Fratello ha provato a censurare tutto ma il malessere fisico di Lorenzo è comunque saltato fuori attraverso una serie di discorsi fatti dagli altri concorrenti, ma cos’è successo nel dettaglio a Lorenzo Spolverato?

Come sta Lorenzo Spolverato dopo il malore al Grande Fratello 2024?

Lorenzo Spolverato avrebbe avuto un problema intestinale che gli ha causato un forte dolore al fianco al punto da non riuscire a stare in piedi. Il 28enne milanese ha ricevuto immediatamente l’aiuto medico necessario. Nonostante il dolore, Lorenzo è riuscito a trascorrere la serata con gli altri concorrenti che si sono dedicati ad un gioco d’improvvisazione anche se non ha partecipato non riuscendo a stare in piedi. “Il senso di spossatezza mi è passato anche se un po’ di dolore c’è sempre” ha spiegato agli altri concorrenti.

Il problema intestinale di Lorenzo, dunque, sarebbe sotto controllo sia dal punto di vista medico che alimentare. Shaila Gatta, preparandogli qualcosa per merenda, gli ha chiaramente detto che non può mangiare cioccolata e cose varie mentre Luca Calvani che, in casa, si occupa della cucina, gli ha preparato un pasto leggero e in bianco per aiutarlo a superare prima il malessere. Questa sera, inoltre, su ordine medico, non potrà mangiare pizza e supplì come previsto dalla serata a tema organizzata dal Grande Fratello.

Ad oggi, dunque, non sembrerebbe necessaria un’uscita di Lorenzo dalla casa per sottoporsi ad accertamenti medici più accurati. Qualora fosse così, comunque, non sarebbe la prima volta. Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip vinta da Nikita Pelizon, Antonino Spinalebse lasciò la casa per diversi giorni a causa di un ricovero in ospedale e solo in seguito alla risoluzione del suo problema tornò tranquillamente in casa.