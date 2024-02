Squid Game 2: l’attesa è finita – La serie torna su Netflix

(Adnkronos) – "Squid Game", il fenomeno televisivo sudcoreano che ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo, è pronto a fare il suo ritorno su Netflix. La serie, che narra la storia di un mortale gioco di sopravvivenza con in palio una somma di denaro smisurata, ha catturato l'attenzione del pubblico e della critica, riscuotendo un successo senza precedenti.

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Netflix ha finalmente confermato la produzione della seconda stagione, prevista per il debutto entro i prossimi 12 mesi. L'annuncio è stato fatto tramite una lettera agli azionisti, come riportato dal sito web statunitense Variety, scatenando l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo. Nel frattempo è possibile vedere il teaser trailer della seconda stagione

La prima stagione di "Squid Game" ha collezionato premi prestigiosi, tra cui sei Emmy Awards, rendendola la prima serie non in lingua inglese a vincere il premio come miglior serie drammatica. Anche ai Screen Actors Guild Awards 2022, "Squid Game" ha fatto la storia, ottenendo nomination per il cast in una serie drammatica, per l’attore Lee Jung-jae e per l’attrice Jung Ho-yeon, entrambi vincitori dei rispettivi premi. Con il suo approccio innovativo e la trama avvincente, "Squid Game" ha segnato un punto di svolta nella storia della televisione, dimostrando che la qualità e l'impatto emotivo trascendono le barriere linguistiche e culturali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...