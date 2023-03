Sport: domenica si corre la Maratona di Roma, 30mila atleti iscritti, 7.525 gli stranieri

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvicinarsi del weekend di Acea Run Rome The Marathon, al via questa domenica 19 marzo insieme alla staffetta solidale Acea Run4Rome e alla Sn4IFun Run Stracittadina Fun Race, quest’ultima aperta a circa 500 amici a quattrozampe grazie alla neonata Stracanina. Prima partenza alle ore 8 per i maratoneti che saranno accolti con grande calore grazie alla ormai tradizionale esibizione del tenore Carlo Assogna che intonerà le note dell’Inno Nazionale e del “Nessun Dorma, l’aria della Turandot di Puccini, e il saluto delle Frecce Tricolori pronte anche a festeggiare nelle prossime settimane i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Tante le attrazioni lungo il percorso grazie a bande musicali, gruppi di danzatori, majorettes a cui, per la prima volta nella storia di una maratona, si aggiunge il lavoro di realizzazione di un murales, che sarà completato entro il passaggio dell’ultimo concorrente.

Il primo numero da ricordare è quello del primato del percorso, ha solo un anno quello maschile fatto segnare dall’etiope Fikre Bekele che lo scorso anno ha conquistato Roma in 2h06’48”, più datato quello femminile dell’etiope Kebede Megertu Alemu che nel 2019 ha corso in 2h22’52”. Sono 30mila gli atleti iscritti ai tre differenti eventi, oltre 14mila i maratoneti della Acea Run Rome The Marathon. Il primo dato degno di onori della cronaca è che il 57 per cento sono stranieri ben 7.525 atleti provenienti da 118 Paesi, sulla linea di partenza oltre la metà del mondo ed una rappresentanza di tutti i continenti. Sono ancora i cugini d’oltralpe francesi (1.394) a guadagnare il gradino più alto del podio di numerosità, seguiti ad un soffio dagli atleti del Regno Unito (1.140) mentre si invertono le posizioni di spagnoli, quest’anno al quarto posto, e Stati Uniti d’America (627) che guadagnano la medaglia di bronzo. Degni di nota i numeri di atleti da Islanda, Israele e Sudafrica. Ai numeri dei maratoneti si aggiungono quelli dei “runner solidali” iscritti alla staffetta Acea Run4Rome che conta quasi 1000 squadre iscritte per un totale di 4mila runner al via. Partenza differita per gli oltre 10mila partecipanti della SN4IFUN Run Stracittadina, accompagnati dalla carica di circa 500 cagnolini della Stracanina, un fiume di runner, allegria e solidarietà si riverserà per le strade della Città Eterna. Le donne della maratona sono quasi il 25 per cento dei partecipanti, un dato in crescita di 3 punti percentuali.

Presenze da tutte le regioni italiane, Lazio padrona di casa seguita da Lombardia, che torna a conquistare la prima piazza, ma tallonata da una Puglia e Veneto, a sua volta di un soffio sull’Emilia-Romagna. In gara 20 top runner, tra uomini e donne, 19 “senatori” e tanti atleti che festeggeranno il compleanno partecipando alla Acea Run Rome The Marathon. Al via l’etiope Ermias Ayele pronto a correre a piedi nudi in memorlia di Abebe Bikila, 175 pacer tra cui la romana Sara Vargetto, affetta da artrite idiopatica giovanile, l’ucraino Nicola Taran che attraverso la società dobro.ua raccoglie fondi per acquistare protesi per i soldati ucraini feriti e mutilati in guerra, Sammy Basso “L’uomo che ha ancora tanta strada da fare”, nato con la progeria e Viktoriia Gudyma, arrivata in Italia l’anno scorso, con il suo bimbo di 10 anni, direttamente da Varsavia dove si era rifugiata subito dopo l’inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina. Occhi puntati su Antonio Rao (Atl. Monte Mario), il più maturo dei maratoneti in gara, che quest’anno si prepara a scrivere il primato nazionale di specialità per la categoria M90 mentre la donna più matura è la 85enne tedesca Ruth.

“La Maratona corre con Sapienza” è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta nell’Aula Magna del Centro di Servizi Sportivi SapienzaSport dell’Università La Sapienza di Roma. Da Acea Run Rome The Marathon che si correrà questa domenica 19 marzo con start alle ore 8 una importante giornata dedicata agli studenti universitari e alla loro formazione. In primis sono arrivati i saluti della Magnifica Rettrice Prof.ssa Antonella Polimeni: “La maratona è un grande evento che parla di inclusione e sostenibilità. Da parte del nostro ateneo c’è fin dal 1945 un grande impegno nello sport da e per gli studenti” tra le sue parole d’introduzione e di saluto. È intervenuto anche l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Moda e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “Acea Run Rome The Marathon è un appuntamento internazionale fondamentale per la promozione nel mondo di un’immagine moderna, attrattiva e inclusiva di Roma. Un grande evento non solo sportivo, ma anche turistico. Con appassionati italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo che partecipano alla gara e hanno l’occasione di vivere il percorso nella città storica in una domenica senza auto, in totale serenità. Roma ha un patrimonio storico, artistico e culturale inestimabile. Bisogna però valorizzarlo e fare in modo che generi lavoro, sviluppo economico, ricadute sulla società. A questo servono i grandi eventi, compresi quelli sportivi come la maratona. Un appuntamento che genera oltre 30milioni di indotto economico, con le strutture alberghiere che registrano un aumento delle prenotazioni in città di oltre il 20 per centorispetto allo stesso periodo dell’anno senza eventi”.

I saluti anche di Niccolò Mornati, Responsabile Summer Sports di Infront Italy in rappresentanza della Rti composta da Infront, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle: “Siamo un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui Infront è capofila, unite al servizio di un progetto di Roma Capitale che ha forti risvolti sociali e non solo sportivi. È per me un onore essere qui oggi, parte dei miei studi universitari sono stati a Roma, con il sogno nel mentre di unire sport e impresa e ci sono riuscito, dunque sono particolarmente emozionato. Tre gli obiettivi della nostra organizzazione quando nel 2019 siamo partiti con il progetto Acea Run Rome The Marathon: internazionalizzazione, inclusività e sostenibilità. Direi che ad oggi con 30mila partecipanti di cui il 55 per cento di maratoneti provenienti da 118 paesi e con tanti progetti attivi, solidali e sostenibili siamo sulla strada corretta per crescere e distinguerci ancor più positivamente nei prossimi anni. Acea Run Rome The Marathon sarà uno spettacolo per tutti grazie alla diretta su Sky Sport 1 e Sky Arena e 70 TV broadcast collegate da tutto il mondo”.

