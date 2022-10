Spavento nella notte a Centocelle a Roma, quattro auto in fiamme, evacuato un palazzo

Spavento nella notte, intorno alle 3:30, per i condomini di un palazzo evacuato a scopo precauzionale per un rogo divampato in strada. Ad andare in fiamme sono state quattro auto in via degli Aceri, all’altezza di via delle Azalee, in zona Centocelle a Roma. Sul posto sono intervenute tre volanti della polizia e i vigili del fuoco. I condomini di palazzo di cinque piani, che rischiava di essere lambito dalle fiamme, sono stati evacuati e hanno potuto rientrare quando l’incendio è stato spento. Le auto sono andate distrutte, sono in corso indagini per accertare la natura del rogo.

