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Spagna, allarme Yamal per la finale? Lamine si allena a parte per Argentina

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Allarme infortunio per Lamine Yamal? L’attaccante della Spagna, che domenica giocherà la finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina di Lionel Messi, ha svolto un lavoro individuale nel primo allenamento dopo la semifinale vinta contro la Francia. 

A riportarlo è Marca, che parla di una forte contusione alla coscia sinistra accusata da Yamal durante il match contro la Nazionale transalpina, tanto da costringerlo a una vistosa fasciatura. Le sue condizioni però non allarmano più di tanto il ct De la Fuente, che potrà quindi, con ogni probabilità, contare sull’esterno del Barcellona per la finale. 

A parte si è allenato anche Pedro Porro, terzino spagnolo che ha firmato il secondo gol contro la Francia. Il giocatore del Tottenham sarebbe alle prese invece con un affaticamento muscolare, da cui però dovrebbe riprendersi in tempo per la sfida in programma domenica a New York. 

  

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