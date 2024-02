Sottoscritto protocollo d’intesa tra Arma dei Carabinieri e Autostrade per l’Italia

(Adnkronos) –

Autostrade per l’Italia e l’Arma dei Carabinieri, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere e promuovere la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, anche al fine di prevenire e riconoscere il manifestarsi di taluni fenomeni criminosi. L’Arma dei Carabinieri garantirà la partecipazione dei propri rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, con l’interessamento in particolare dei Reparti dell’Organizzazione territoriale, per gli aspetti sulla cultura della legalità e della sicurezza.

Il Gruppo Aspi, dall’altra parte, garantirà la partecipazione di personale qualificato alle iniziative; metterà a disposizione dell’Arma dati, notizie e input informativi e segnalerà le misure ed eventuali contesti su cui ritiene opportuno indirizzare le attività di analisi e approfondimento. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)