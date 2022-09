“Sostegno subito alle scuole parificate e alle famiglie”

La Senatrice Marinella Pacifico, candidata Capolista al Senato della Repubblica nel collegio Lazio 2 con la lista NOImoderati, prende posizione sulle scuole paritarie ancora in attesa di una risposta dal governo sul grido di aiuto lanciato dalla Federazione italiana scuole paritarie (Fisp). “Circa 500mila scuole paritarie – dice la Senatrice Pacifico – rischiano la chiusura perché il Governo non ha dato alcuna garanzia sui sostegni al pagamento delle bollette. Le scuole paritarie, come le pubbliche, vanno sostenute senza remore per aiutare le famiglie e in particolare le donne che devono poter contare su una struttura di prossimità a cui lasciare in sicurezza i propri figli. La scuola, come la maternità devono essere un punto centrale di ogni programma di governo. Nessuno si può girare dall’altra parte. Le scuole pubbliche quando finisco i posti a disposizione lasciano fuori chi ancora non ha la giusta età o i requisiti previsti, le paritarie danno modo alle famiglie di avere una risposta concreta quando il pubblico non riesce ad accontentare tutti. Neanche una scuola paritaria deve chiudere se questo vuol dire lasciare a casa anche un solo bambino”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...