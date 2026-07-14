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Sophia Loren come sta, Alessandra Mussolini smentisce allarme: “Non è in ospedale, sta bene”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “In queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sofia Loren e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente”. Con un post pubblicato su Instagram, Alessandra Mussolini ha smentito le voci circolate nell’ultima settimana riguardo allo stato di salute dell’attrice, 91 anni, icona del cinema italiano.  

La nipote della diva ha voluto rassicurare i fan dopo alcune indiscrezioni, diffuse anche in ambienti giornalistici, su un presunto ricovero della protagonista del film ‘La ciociara’ di Vittorio De Sica, per il quale vinse il Premio Oscar. 

 

 

“Zia Sofia sta bene. Non è ricoverata in ospedale e le voci che si stanno diffondendo non corrispondono alla realtà – afferma Alessandra Mussolini – È serena e forte, con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete. Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che le sta davvero a cuore: ‘grazie!’ Grazie per l’affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l’amore che non avete mai smesso di dimostrarle in tutta la sua carriera. Il vostro affetto è un regalo prezioso e continua a emozionarla ogni giorno. A nome suo, vi abbraccio con grande affetto”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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