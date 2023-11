smart #3: al via le prenotazioni in Italia

(Adnkronos) – La nuova smart #3 è disponibile anche per il mercato italiano, il SUV Coupé full electric offre spazio, abitabilità e comfort ai passeggeri posteriori. Ha forme atletiche, sinuose e uno stile che ne sottolinea la sportività ed eleganza, su tutte le versioni della smart #3 sono presenti cerchi da 19 pollici, mentre sulla più prestante Brabus sono da 20”. Il tetto panoramico a raggiera rende l’ambiente interno più luminoso. A seconda delle versioni e “motorizzazioni” il nuovo SUV Coupé tedesco è in grado di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 5,8 e 3,7 secondi, mentre per un pieno di energia dal 10 all’80% occorrono meno di 30 minuti in presenza di una stazione di ricarica da 150 kW. Cinque versioni, cinque allestimenti pensati per rispondere alle più svariate esigenze, oltre alla Brabus, 25th Anniversary Edition, Premium e Pro+, la nuova #3 è disponibile anche in una quinta line, la Pro, quella che rappresenta la versione d’accesso e che consente ai clienti di acquistare una variante dall’ottimo rapporto qualità prezzo. La #3 Pro è dotata di un pacco batteria da 49 kWh per un’autonomia fino a 325 km nel ciclo WLTP, offre una capacità di caric fino a 130 kW e accelera da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Completa è la sua dotazione di serie che comprende un quadro strumenti full HD da 9,2” e uno schermo touch centrale da 12,8 pollici. Il lancio commerciale in Italia della smart #3 con allestimento Pro partirà dal 7 dicembre e sarà possibile ordinarla prezzo le concessionarie Mercedes-Benz ma anche sul sito ufficiale smart. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

