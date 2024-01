Sinner vince Australian Open, quanto guadagna e come cambia ranking

(Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne azzurro di incassare un ricchissimo premio. Sinner, grazie al trionfo in finale contro il russo Daniil Medvedev, si assicura un assegno da 1,9 milioni di euro (3,15 milioni di dollari australiani). Medvedev, alla terza finale persa a Melbourne negli ultimi 4 anni, si consola con 1 milione di euro (1,7 milioni di dollari australiani). In carriera, Sinner si avvicina ai 19 milioni di euro di premi incassati. Il prize money rappresenta una voce importante nel bilancio di un top player che in ogni caso si assicura cifre rilevanti grazie agli sponsor e alle pubblicità: Sinner è un volto inseguito da brand di primo livello in diversi settori. Il trionfo di Melbourne ha un impatto anche sul ranking Atp, sebbene le posizioni al vertice della classifica rimangano invariate. Novak Djokovic, sconfitto da Sinner in semifinale, rimane numero 1 con 9.855 punti e – in virtù del risultato peggiore rispetto al trionfo 2023 – vede assottigliarsi il vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 a quota 9.255. Medvedev conserva la terza posizione con 8.765 punti ma ora è seguito da vicino da Sinner: l'azzurro sale a 8.310, il podio è nel mirino. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...