Bancali usati e nuovi
SportUltim'ora

Sinner si prende la semifinale di Wimbledon e… ripensa al Roland Garros: “Spero non succeda più”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura

Jannik Sinner sorride dopo il successo ai quarti di finale di Wimbledon contro Jan Lennard Struff e la seconda semifinale consecutiva conquistata a Londra: “E’ stata molto dura con lui, è difficile da affrontare e merita tutto quello che ha fatto in carriera. Ha iniziato meglio di me, ero un po’ in difficoltà poi sono entrato in partita e ho servito meglio”.  

Sinner si è detto soddisfatto soprattutto del livello alto mantenuto nei momenti cruciali della partita: “Sono rimasto lì mentalmente e sono contento di essere tornato in semifinale. Nel secondo set poteva finire in un altro modo, vincere quel set ha fatto la differenza e nel terzo ero più rilassato. Sono contento di avere chiuso in tre set, ma è stata dura”. 

L’azzurro è tornato sui problemi incontrati al Roland Garros, con l’eliminazione a sorpresa contro Cerundolo: “Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Ora mi godo la semifinale”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Schwazer risponde alle nuove accuse di doping: “Sono innocente, non mi difenderò più”

22 Giugno 2026
auto rubate

Latina, traffico di sostanze stupefacenti: arrestato spacciatore

13 Novembre 2021

Vannacci: “Nessun indebito utilizzo di ‘Futura’ di Lucio Dalla, rispettate norme Siae”

16 Giugno 2026

Napoli-Braga 2-0, azzurri agli ottavi di Champions League

12 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno