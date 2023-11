Sinner-Djokovic in finale Atp Finals, il serbo batte Alcaraz

(Adnkronos) –

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella finale delle Atp Finals 2023 di Torino. Il serbo, numero 1 del mondo, nella seconda semifinale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking, per 6-3, 6-2 in 1h29'. Djokovic raggiunge in finale Sinner, numero 4 del ranking, vincitore nella prima semifinale contro il russo Daniil Medvedev – terzo giocatore del mondo – con il parziale di 6-3, 6-7 (4-7), 6-1. Djokovic cambia marcia a metà del primo set. Il 36enne spezza l'equilibrio dal 3-3: break, allungo e primo parziale chiuso per 6-3. Alcaraz accusa il colpo e in avvio di secondo set cede il servizio. Sull'1-1, Djokovic offre il meglio del proprio repertorio alla risposta e vola sul 3-1. Alcaraz rischia di sbriciolarsi ma riesce ad annullare la palla break che lancerebbe Djokovic verso il traguardo (3-2). Il sesto game è una svolta della serata: il numero 1 del mondo scivola fino a 15-40 ma riesce a recuperare fino al 40-40 e a chiudere il game (4-2) con 4 punti di fila. Copione simile nel gioco successivo: è Alcaraz a dover recuperare da 15-40, ma la terza palla break non sfugge a Djokovic che vola sul 5-2. Sinner e Djokovic si ritrovano a pochi giorni dalla sfida andata in scena nella fase a gironi. L'azzurro si è imposto per 7-5, 6-7 (5-7), 7-6 (7-2) nel match valido per il Gruppo Verde centrando il primo successo della carriera contro il totem serbo, trionfatore nei 3 precedenti faccia a faccia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...