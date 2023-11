Sinner battuto in finale, Djokovic vince Atp Finals 2023

(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto in finale, Novak Djokovic vince le Atp Finals 2023. Il serbo, numero 1 del mondo, in finale batte l'azzurro, numero 4 del ranking per 6-3, 6-3 in 1h43'. Il 36enne di Belgrado conquista l'ottavo titolo nella manifestazione. Sinner, capace di battere Djokovic mercoledì nel match della fase a gironi, in finale si arrende contro un avversario praticamente perfetto.

Sinner-Djokovic 3-6, 3-6Sinner alza bandiera bianca, si arrende con un doppio fallo: game, set and match Djokovic.

Sinner-Djokovic 3-6, 3-5Djokovic sembra umano, ora c'è match anche nei turni di servizio del serbo. Sul 40-40, Sinner ha a disposizione un comodo dritto: lo sbaglia, Nole ringrazia e con un ace vola 5-3.

Sinner-Djokovic 3-6, 3-4Sinner deve lottare su ogni palla contro un avversario che esegue quasi sempre nel modo migliore senza sbagliare le scelte.

Sinner-Djokovic 3-6, 2-4Djokovic, dopo un'ora abbondante senza sbavature, abbassa il livello. Il servizio non entra, arriva un errore da fondo e Sinner ha a disposizione due palle break. Il serbo le annulla entrambe e continua la sua corsa.

Sinner-Djokovic 3-6, 2-3Sinner rimane in partita, attacca e porta a casa un game senza particolari patemi.

Sinner-Djokovic 3-6, 1-3Djokovic continua a macinare punti nei propri turni di servizio e allunga.

Sinner-Djokovic 3-6, 1-2Sinner annulla tre palle break pesantissime e prova a rimanere aggrappato al match con le unghie: 1-2.

Sinner-Djokovic 3-6, 0-2La partita è un monologo, con un solo protagonista.

Sinner-Djokovic 3-6, 0-1Il secondo set comincia malissimo. Sinner è in confusione e cede subito il servizio a zero.

Sinner-Djokovic 3-6Djokovic deve ricorrere alla seconda palla in un paio di occasioni, ma non si nota nessuna differenza: 6-3 e primo set in cassaforte in 38 minuti.

Sinner-Djokovic 3-5Sul 30-30, l'azzurro pesca due ace che evitano guai e mantengono il set ancora aperto.

Sinner-Djokovic 2-5Sul servizio del serbo non si gioca. La seconda palla non serve praticamente mai e Sinner, uno dei migliori del circuito quando si tratta di rispondere, non entra in gioco.

Sinner-Djokovic 2-4Anche per Sinner un game in scioltezza dopo il passaggio a vuoto.

Sinner-Djokovic 1-4Il numero 1 del mondo rasenta la perfezione, con il bonus di 5 ace in 3 turni di servizio: 4-1.

Sinner-Djokovic 1-3Sinner cerca di variare il gioco per non finire stritolato dalla regolarità di Djokovic. Il serbo, sotto 40-15, viene graziato da una volee soft e risale fino a procurarsi la prima palla break. L'azzurro perde il controllo del dritto, 1-3.

Sinner-Djokovic 1-2Djokovic piazza altri 2 ace, il 2-1 arriva senza problemi.

Sinner-Djokovic 1-1Sinner si presenta vincendo uno scambio durissimo, nel quale Djokovic si arrende dopo aver recuperato l'irrecuperabile. L'azzurro cede 2 punti e va a chiudere il game a rete con una demivolee complessa: 1-1.

Sinner-Djokovic 0-1Djokovic apre la sfida al servizio: due ace, game a zero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...