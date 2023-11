Sinner agli ottavi di Atp Parigi-Bercy, oggi contro De Minaur: come vederlo in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner supera nella notte il secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy e si qualifica per gli ottavi di finale. L’azzurro, testa di serie numero 4, sconfigge lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-7 (6-8), 7-5, 6-1 chiudendo il match alle 2.36 del mattino e oggi negli ottavi di finale affronta l’australiano Alex De Minaur. Il 22enne altoatesino centra la 57esima vittoria stagionale e la prima a Bercy dopo le sconfitte incassate nel 2021 e nel 2022. Il successo è utile anche per il ranking: il miglior giocatore italiano consolida la quarta posizione nel ranking mantenendo 955 punti di vantaggio sul russo Andrei Rublev e accorcia le distanze rispetto al numero 3 del mondo, il russo Daniil Medvedev, eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov. inner avrà poche ore per riposare. La sfida con De Minaur è in programma come quarto match sul campo centrale, dove si comincia a giocare alle 11. L'azzurro dovrebbe scendere in campo nel pomeriggio, attorno alle 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

