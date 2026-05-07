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Sinner a Roma, l’hotel da favola per gli Internazionali: quanto costa e le ‘regole’ di Jannik

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner è arrivato a Roma, dove sabato 9 maggio debutterà agli Internazionali d’Italia 2026. Nella Capitale, il fuoriclasse azzurro sta alloggiando all’Hotel Roma Cavalieri, zona Monte Mario. L’albergo di lusso più spettacolare nei pressi del Foro Italico. Il posto migliore per trascorrere in serenità e senza troppe preoccupazioni i giorni romani insieme al suo team, per dare l’assalto al Masters 1000 di Roma (uno dei pochi ancora mancante nel suo palmares).  

Con una regola particolare: l’azzurro ha chiesto discrezione per tutti i suoi spostamenti. E dunque, ogni foto non potrà essere pubblicata prima delle 24 ore. Per far sì che l’azzurro non vengadisturbato in vista dei suoi impegni sportivi, evitando distrazioni per poter dedicare tutte le energie e le attenzioni possibili alla vittoria. In Italia, Sinner punta a un record non banale e che sarebbe difficilmente replicabile: se a Madrid ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo (il quarto dall’inizio dell’anno), a Roma potrebbe arrivare il sesto. E avrebbe un significato particolare, perché festeggiato insieme ai suoi tifosi.  

Quali sono i prezzi dell’hotel dell’azzurro? La suite di Sinner nell’hotel scelto a Roma può costare anche 2mila euro al giorno, mentre la singola camera puuò toccare i 700 euro a notte.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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