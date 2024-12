Signorini gela Shaila in diretta, la frecciata sul vestito non sfugge: le parole pesanti del conduttore

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto un Alfonso Signorini molto duro con Shaila, il commento sul suo vestito ha spiazzato tutti.

Shaila Gatta è stata sicuramente una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata ripresa in modo molto duro da Alfonso Signorini per la lite che ha avuto con Helena in settimana. Ma dopo questa “partaccia”, il conduttore ha fatto un commento sul suo vestito che ha spiazzato la concorrente.

Parole un po’ pesanti che, seppur velate da un tono poco severo, sembra che abbiano colpito comunque Shaila, che quando le ha ascoltate sembrerebbe essere rimasta basita.

Cosa ha detto Alfonso Signorini a Shaila Gatta in diretta

Signorini come prima cosa ha ripreso Shaila per le parole usate nel corso della lite avuta con Helena, il conduttore c’è andato giù pesante e ha anche invitato la concorrente a non scusarsi, perché certe cose non andrebbero proprio dette. Signorini ha accusato l’ex velina di essere stata troppo violenta e anche malvagia, le cose dette alla modella brasiliana avevano l’intenzione di ferirla e questo è stato molto brutto.

“(…) Non faccio un discorso di parolacce, guardo i contenuti. Sono terribili. Non si possono accettare queste cose“, ha ribadito il conduttore. Ma le strigliate di Alfonso Signorini a Shaila Gatta non sono finite qui, quasi verso la fine della puntata, proprio dopo che l’ex velina aveva avuto un chiarimento con Lorenzo per quanto accaduto con Helena e la sua reazione a riguardo, il conduttore ha spiazzato tutti con un commento sul vestito della concorrente.

Tutto è nato dopo che al termine della discussione Cesara Buonamici ha invitato Shaila Gatta a tornare a essere quella di una volta, l’ha invitata a fregarsene e a non cedere alle provocazioni. L’opinionista probabilmente si riferiva anche al fatto che l’ex velina è stata piuttosto in crisi negli ultimi giorni per il litigio con Lorenzo e dunque l’ha voluta esortare a essere più forte e a ritrovare la grinta perduta. La concorrente ha convenuto con lei e poi è arrivata la frecciata di Signorini.

“Io invece vorrei che fossi meno scosciata“, ha detto il conduttore, riferendosi al vestito che indossava Shaila che aveva un vertiginoso spacco che faceva vedere tutto. La concorrente ha spiegato che si vedeva tutto perché era seduta, ma il conduttore ha insistito dicendole che si vedeva tutto anche quando era in piedi. Poi in studio ha detto: “E’ questione di stile“, un commento che non è sfuggito e che ha fatto storcere il naso a Shaila.