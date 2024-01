Shawn Barber, morto a 29 anni ex campione del mondo di salto con l’asta

(Adnkronos) – L'ex campione del mondo di salto con l'asta Shawn Barber è morto all'età di 29 anni per "complicazioni mediche". Lo ha annunciato giovedì sera il dipartimento di atletica della sua ex Università di Akron, nello stato americano dell'Ohio. Barber è morto mercoledì nella sua casa di Kingwood, in Texas, e la causa della morte non è ancora nota. Si era ammalato e da tempo versava in cattive condizioni di salute. Barber ha vinto il titolo mondiale 2015 all'età di 21 anni. Ai campionati del mondo di Pechino, ha vinto l'oro con un salto di 5,90 metri, guadagnandosi la prima medaglia mondiale del Canada nel salto con l'asta. Cinque mesi dopo, ha aumentato il proprio record nazionale a 6,00 metri, che all'epoca lo ha reso l'uomo più giovane che abbia mai superato la barriera dei sei metri. L'organo di governo del salto con l'asta World Athletics si è detto "profondamente rattristato" per la morte di Barber. Il saltatore in alto Derek Drouin, che ha anche vinto l'oro con il Canada ai campionati del mondo 2015, ha dichiarato: "Sono completamente devastato dalla notizia della scomparsa del mio ex compagno di squadra e pioniere a tutto tondo dell'atletica leggera canadese". L'atleta canadese con doppia cittadinanza statunitense oltre alla medaglia d'oro ai mondiali di atletica di Pechino del 2015 era arrivato decimo nella finale delle Olimpiadi di Rio de Janeiro dell'anno successivo. Barber aveva poi fatto coming out nel 2017, con un post su Facebook in cui si era detto orgoglioso di essere omosessuale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

