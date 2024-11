Shaila Gatta, tutta la verità su Lorenzo Spolverato: “Cosa mi succede quando sto con lui”

Shaila Gatta svela tutta la verità sul suo rapporto con Lorenzo Spolverato: l’inaspettata dichiarazione in piena notte.

Shaila Gatta non si nasconde più e, in piena notte, si lascia andare ad una dichiarazione inaspettata per Lorenzo Spolverato. Da quando sono andati in Spagna restando nella casa del Grand Hermano per una settimana, Shaila e Lorenzo sono praticamente inseparabili. Il loro ritorno in Italia, però, non è stato accolto da tutti nel migliore dei modi. La coppia ha ricevuto durissime critiche dai compagni a cui hanno risposto unendosi sempre di più.

Sul web, c’è ancora chi non crede totalmente alla coppia che, però, attraverso il dialogo e gesti importanti sta rispendendo al mittente tutte le accuse. Nella casa del Grande fratello 2024 stanno diventando una coppia a tutti gli effetti e Shaila che non perde occasione per rassicurare Lorenzo che non nasconde di avere paura che tutto possa finire, in piena notte, si è lasciata andare ad una dichiarazione importante.

Le parole d’amore di Shaila Gatta per Lorenzo Spolverato

Ritrovandosi in piscina con Federica Petagna, Shaila Gatta ha cominciato a parlare del suo rapporto con Lorenzo Spolverato ammettendo di aver rifiutato per settimane di poter provare un interesse per lui ma di essersi, poi, arresa, alle urla del cuore.

“Mi fa impazzire, sono completamente rimbambita. Come freni un cuore? Come freni un sentimento? Come freni il corpo? Come freni la passione? Come fai? A furia di evitare, ad un certo punto, non puoi più mentire. A me fa impazzire, mi sembra di essere tornata una ragazzina. Gli dico ‘come sei bello’, mi ridono gli occhi quando lo guardo. Il pensiero che il mio cuore possa un’altra volta battere per qualcuno mi sa provare emozioni nello stomaco. Sto ritornando a sentire le farfalline nello stomaco, mi sento una cretina. Se chiudo gli occhi, lo immagino fuori dove abito io a fare una passeggiata. Io me lo vedo fuori e non provavo questo da tanto tempo ed è una questione di chimica, di anime che si scelgono“, le parole di Shaila.

come si fa a pensare che finge, che non ci tiene davvero, quando parla di lui in questo modo?

la verità é che entrambi si sono scelti dal primo giorno ma hanno trovato soltanto adesso il coraggio di viversi, ma ciò non vuol dire che non è vero, anzi..❤️‍🩹♾️#shailenzo pic.twitter.com/QG3u2Iq4yA — ℳorena shailenzo era (@peopleofth3art) November 6, 2024

Un rapporto che Shaila e Lorenzo stanno costruendo anche con qualche piccola gelosia. In particolare, Lorenzo non nasconde di essere geloso di Shaila al punto che, di fronte alla scelta della ballerina di restare in giardino per guardare un aereo inviato dai fan a Javier Martinez, ha ammesso di esserne rimasto infastidito. A rassicurarlo è stata proprio Shaila: “Ho scelto io di andarmene da lui, ho scelto io di stare con te. Ho fatto un macello per stare con te e voglio stare con te“, le parole della ballerina.